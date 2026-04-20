Свалку мёртвой рыбы и черепах в парке Хабаровска проверит прокуратура

В Хабаровске организована проверка массовой гибели рыбы и рептилий в парке «Северный». Об этом сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Накануне популярный парк, куда семьи с детьми приходят на прогулки и пикники, превратился в место несанкционированной свалки. Горожане обнаружили в лесополосе десятки мёртвых карасей и черепах, выброшенных под деревьями. Люди предполагают, что животных могли выбросить при очистке или осушении прудов, посчитав их «лишними» после зимы.
Прокуратура даст правовую оценку действиям органов местного самоуправления и тех, кто отвечает за содержание особо охраняемой территории. Если нарушения подтвердятся, будут приняты жёсткие меры прокурорского реагирования.