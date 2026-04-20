Набережную реки Чулым усиленно патрулируют во избежание детских игр у воды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ачинские полицейские обращаются к родителям с призывом усилить контроль за детьми и не допускать их игр вблизи водоемов в период межсезонья. В это время ледовый покров становится крайне непрочным, особенно в местах с быстрым течением и у береговой линии. Выход на такой лед категорически запрещен и представляет прямую угрозу жизни и здоровью.