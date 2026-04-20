Набережную реки Чулым усиленно патрулируют во избежание детских игр у воды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ачинские полицейские обращаются к родителям с призывом усилить контроль за детьми и не допускать их игр вблизи водоемов в период межсезонья. В это время ледовый покров становится крайне непрочным, особенно в местах с быстрым течением и у береговой линии. Выход на такой лед категорически запрещен и представляет прямую угрозу жизни и здоровью.
Как сообщили в полиции, сотрудники патрульно-постовой службы и инспекторы ДПС ежедневно патрулируют набережную реки Чулым. Во время рейдов они проводят профилактические беседы с подростками, находящимися на прибрежной территории, разъясняя недопустимость опасных игр у воды.
Параллельно инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ачинский» ведут активную профилактическую работу в образовательных учреждениях города. Школьникам и их родителям напоминают о правилах безопасности и рисках, связанных с нахождением на тонком льду.
По словам инспектора ПДН Анастасии Азаренко, река Чулым уже начала освобождаться ото льда, однако на ряде водоемов округа еще сохраняется рыхлый ледяной покров. «Ввиду этого призываем родителей обязательно поговорить со своими детьми об опасности игр на тонком льду и приложить все усилия, чтобы исключить бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вблизи водоемов», — подчеркнула она.