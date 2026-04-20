Бочаров поставил задачи по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы и расчистке рек

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил с заместителями проекты по оздоровлению водных объектов Волго-Донского бассейна, которые продолжат реализовать в 2026 году. В ближайшие годы предстоит расчистить реки Иловлю и Медведицу, а также озера и ерики Волго-Ахтубинской поймы, построить десятки новых водопропускных сооружений. Бочаров напомнил о важности этих работ, результат которых уже виден.