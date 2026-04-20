В Татарстане из-за паводка остались подтопленными мост и две дороги

В МЧС Татарстана сообщили о сохраняющейся паводковой обстановке. Мост через реку Ик в селе Тумутук Азнакаевского района республики по-прежнему под водой. Но это не единственная проблема.
Подтопленными остаются и две грунтовые дороги. Они находятся возле рек Казанка (Арский район, село Качелино) и Малая Меша (Тюлячинский район, деревня Екатериновка). Спасатели следят за ситуацией.
Добавим, что на Каме частично подтоплена набережная в поселке Красный Ключ Нижнекамского района. А в СНТ «Озон» поселка Васильево Зеленодольского района под водой находятся 16 приусадебных участков.