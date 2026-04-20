Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцев приглашают на бесплатное обследование в поликлинику на Сельме

Общаться с врачами можно будет 24 апреля до полуночи.

Источник: Комсомольская правда

Калининградцев приглашают на бесплатное вечернее обследование в поликлинику на Сельме. 24 апреля с 20:00 до 24:00 в Городской больнице № 3 по адресу: ул. Адмирала Егорова, 2 состоится бесплатное комплексное обследование для всех желающих по полису ОМС. Как сообщает региональный минздрав, участвовать могут все жители, вне зависимости от места прикрепления.

В обследование входит:

— Анкетирование (оценка факторов риска и самочувствия).

— Антропометрия: рост, вес, окружность талии, расчет индекса массы тела.

— Измерение артериального давления.

— Анализ крови на уровень глюкозы и общего холестерина (рекомендуется не менее 3 часов после последнего приема пищи).

— ЭКГ (при первом прохождении, далее — с 35 лет ежегодно).

— Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении, далее — с 40 лет ежегодно).

— Флюорография легких (если не делали ранее).

— Маммография.

Дополнительно в этот день можно:

— Сдать общий анализ крови.

— Пройти онкоскрининги (в соответствии с возрастом и полом: анализ кала на скрытую кровь, ПСА и др.).

Прием ведут терапевты и гинекологи. После завершения первого этапа врач-терапевт определит необходимость направления к другим специалистам.

После прохождения профилактического осмотра желающие могут посетить спелеокомнату.

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.