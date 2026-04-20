Калининградцев приглашают на бесплатное обследование в поликлинику на Сельме

Калининградцев приглашают на бесплатное вечернее обследование в поликлинику на Сельме. 24 апреля с 20:00 до 24:00 в Городской больнице № 3 по адресу: ул. Адмирала Егорова, 2 состоится бесплатное комплексное обследование для всех желающих по полису ОМС. Как сообщает региональный минздрав, участвовать могут все жители, вне зависимости от места прикрепления.