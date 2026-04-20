Калининградцев приглашают на бесплатное обследование в поликлинику на Сельме

Калининградцев приглашают на бесплатное вечернее обследование в поликлинику на Сельме. 24 апреля с 20:00 до 24:00 в Городской больнице № 3 по адресу: ул. Адмирала Егорова, 2 состоится бесплатное комплексное обследование для всех желающих по полису ОМС. Как сообщает региональный минздрав, участвовать могут все жители, вне зависимости от места прикрепления.
В обследование входит:
— Анкетирование (оценка факторов риска и самочувствия).
— Антропометрия: рост, вес, окружность талии, расчет индекса массы тела.
— Измерение артериального давления.
— Анализ крови на уровень глюкозы и общего холестерина (рекомендуется не менее 3 часов после последнего приема пищи).
— ЭКГ (при первом прохождении, далее — с 35 лет ежегодно).
— Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении, далее — с 40 лет ежегодно).
— Флюорография легких (если не делали ранее).
— Маммография.
Дополнительно в этот день можно:
— Сдать общий анализ крови.
— Пройти онкоскрининги (в соответствии с возрастом и полом: анализ кала на скрытую кровь, ПСА и др.).
Прием ведут терапевты и гинекологи. После завершения первого этапа врач-терапевт определит необходимость направления к другим специалистам.
После прохождения профилактического осмотра желающие могут посетить спелеокомнату.
Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.