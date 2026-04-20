Жителя Нижегородской области отправили в СИЗО за спонсирование террористов

Нижегородца Сергея Луковникова арестовали по обвинению в содействии террористической деятельности. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Решение об аресте мужчины до 14 июня принял Московский райсуд. Следствие полагает, что гражданин был враждебно настроен к действующей власти и выполнил инструкции эмиссара, находящегося за рубежом.

Луковников перевел 38 тысяч рублей террористическому сообществу через платформу для донатов. В его отношении возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Решение суда об аресте пока не вступило в законную силу.

Напомним, житель Нижегородской области получил 14 лет за госизмену в интересах Украины. Он убедил уроженца Тверской области вступить в запрещенную РФ террористическую организацию.