Минприроды сказало, что в Беларуси могут запретить производить искусственные цветы

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказало БелТА, что в Беларуси могут запретить производить искусственные цветы.
Госорган занят подготовкой Экологического кодекса. Среди целей документа назван запрет на производство товаров, отходы которых сложно или невозможно переработать. Перечень, согласно проекту кодекса, будет устанавливать правительство. И при формировании «стоп-листа» рассмотрят и вопрос включения в список искусственных пластиковых цветов.
Последние, напоминают в Минприроды, не только долго разлагаются, но и в целом негативно влияют на окружающую среду, загрязняют почву, грунтовые воды. И в Беларуси уже для минимизации последствий «предусмотрено введение ограничений для производства и поставки товаров, которые в результате приводят к образованию такого вида отходов».
Скажем, с 2024 года те, кто производят или завозят в Беларусь пластиковые цветы, обязаны платить за их будущую утилизацию по 180 рублей за тонну. Средства идут на организацию сбора и безопасную переработку мусора такого плана.