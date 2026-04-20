В Перми на фестивале «Курс на сцену» пройдёт премьера спектакля «Последние»

Премьеру спектакля «Последние» по пьесе Максима Горького представят на фестивале «Курс на сцену», сообщили сайту perm.aif.ru организаторы фестиваля.
Спектакль представят студенты совместного курса Института современного искусства (Москва) и Пермского академического Театра-Театра «Артист музыкального театра». Режиссёром выступил магистрант Илья Лямин. До этого зрители видели лишь эскиз постановки на Всероссийской акции «Ночь театрального искусства».
«Последние» — история распада семьи, где самые близкие становятся чужими. Мать пытается сохранить тепло и единство, но дети, выросшие в атмосфере лицемерия и жестокости, превращаются в эгоистичных и холодных людей. Спектакль показывает, как пороки родителей передаются детям, запуская разрушительную цепную реакцию.
Всего на фестивале выступят 119 участников из Чайковского, Березников, Перми и Москвы. В конкурсную программу также вошли постановки «Мы играем “Дядю Ваню”», «В ожидании Годо», «Мачеха Саманишвили», «Не покидай меня», «Чёрное молоко», «Клятвенные девы» и «Извозчик». Также в программе образовательные встречи, консультации для абитуриентов и мастер-классы с участием ведущих театральных педагогов страны: Виталия Любского, Алексея Размахова и Марины Оленевой. Экспертом одной из встреч станет основатель театра «У Моста» Сергей Федотов.
Площадки фестиваля — Дом Актёра, театр «У Моста» и Пермский краевой колледж искусств и культуры. Билеты можно приобрести на сайтах театров. Торжественное открытие пройдёт 22 апреля в 12:30 в Доме Актёра. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Пермского края и Центра по реализации проектов в сфере культуры.