КЖД: «Эшелон Победы» начнет курсировать на Калининградской железной дороге 25 апреля

«Проект “Эшелон Победы” впервые был реализован на Калининградской железной дороге в 2025 году. Поезд на паровозной тяге побывал на 8 станциях. Проект получил множество положительных откликов, поэтому в 2026 году маршрут следования эшелона расширили до 12 станций, включив Гвардейск, Знаменск, Железнодорожный и Ладушкин», — сообщили в пресс-службе.