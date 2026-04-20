Суд приговорил экс-главу нижегородской администрации к десяти годам колонии

По данным следствия, Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов в 2012—2013 годах получили от предпринимателя взятку в 17 миллионов рублей. Деньги передавались им, в частности, за выделение участка под строительство крематория, утверждает Следственный комитет. В мае 2018 года Кондрашову, который к тому времени уже находился за пределами России, была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывший нижегородский сити-менеджер был объявлен в международный розыск.