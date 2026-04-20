Размытую дождями 10 лет назад плотину отремонтируют в Воронежской области

В Воронежской области определили подрядчика на проведение капитального ремонта плотины Шанинского пруда в Панинском районе. Стоимость работ, которые выполнит компания из Калачеевского района, составит 19,9 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Состояние водоёма стало вызывать опасения ещё в апреле 2016 года. Тогда из-за обильных дождей он переполнился, и вода размыла гребень плотины и авариный обводной канал. Инициатором восстановительных работ выступила местная администрация, которая ещё несколько лет назад разработала проектную документацию для капитального ремонта гидротехнического сооружения.
Теперь подрядчику предстоит демонтировать старую плотину, в том числе при помощи водолазов, а после возвести на этом же месте новую. В стоимость работ также заложена утилизация строительных остатков и расчистка от зарослей прилегающей к гидротехническому сооружению территории. Завершить капитальный ремонт планируют до 15 сентября 2026 года.