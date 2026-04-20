Росавиация хочет запретить пауэрбанки в самолётах

Источник: Комсомольская правда

Росавиация выступила с предложением к Минтрансу ввести полный запрет на использование пауэрбанков во время полётов. Причиной стали участившиеся случаи возгорания устройств на борту воздушных судов, сообщает ХабАвиа. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Один из недавних инцидентов произошёл в феврале этого года. На рейсе из Екатеринбурга в Стамбул загорелся пауэрбанк. Экипажу удалось оперативно потушить возгорание с помощью огнетушителя. В результате происшествия пассажир получил ожог пальца, а также было повреждено пассажирское кресло.

Напомним, что с января текущего года Международная ассоциация авиатранспорта разрешает провоз пауэрбанков и техники с литий ионными аккумуляторами исключительно в ручной клади. При этом их использование запрещено в критические фазы полёта: при рулении, взлёте и посадке. Российское ведомство считает необходимым пойти дальше и полностью исключить применение таких устройств на борту самолёта.

