Росавиация хочет запретить пауэрбанки в самолётах.

Напомним, что с января текущего года Международная ассоциация авиатранспорта разрешает провоз пауэрбанков и техники с литий ионными аккумуляторами исключительно в ручной клади. При этом их использование запрещено в критические фазы полёта: при рулении, взлёте и посадке. Российское ведомство считает необходимым пойти дальше и полностью исключить применение таких устройств на борту самолёта.