ФСИН рассказала, что производят заключённые ростовских колоний

По данным ведомства, в колониях налажен выпуск широкого спектра продукции.

В исправительных учреждениях Ростовской области работают свыше 3 000 осуждённых — они заняты на разных производственных участках. Такую информацию предоставило Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области.

В колониях региона организован выпуск разнообразной продукции. Среди направлений трудовой деятельности осуждённых:

швейное производство: изготовление спецодежды, форменной одежды и мягкого инвентаря;

мебельное производство: выпуск офисной и школьной мебели, а также садовых конструкций, лавочек и ограждений;

производство бытовой химии: выпуск мыла, стиральных порошков, моющих и дезинфицирующих средств;

металлообработка: изготовление урн и элементов благоустройства;

производство изделий из пластика: в том числе фумигаторов и шлангов;

выпуск продовольственной продукции: муки, круп, сухих пайков, киселей, маринадов и мясных изделий;

сувенирное производство: изготовление шахмат, нард, чёток, шкатулок и наборов‑конструкторов.

Производимые товары используют не только в системе исполнения наказаний — их поставляют государственным, муниципальным и коммерческим заказчикам. Согласно данным ведомства, средний заработок осуждённых достиг около 16 тысяч рублей, что превышает показатели прошлого года.