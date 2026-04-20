В Пятигорске ФСБ задержала смертницу с бомбой в рюкзаке. Видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на объекте правоохранительных органов в Пятигорске, который планировала осуществить гражданка Германии по заданию украинских спецслужб. Злоумышленница и ее сообщник задержаны, сообщили РБК в центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, взрыв намеревалась устроить утром, чтобы добиться максимального числа жертв среди сотрудников правоохранительных органов.
Из видео, опубликованного ФСБ, следует, что ее сообщник приехал в Россию в 2012 году. В апреле 2026 года он познакомился в интернете с представителем организации «Исламское государство» (ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в России), затем присягнул им на верность. По приказу он приехал в Пятигорск, чтобы взорвать смертницу с бомбой в рюкзаке. Свою вину мужчина признал.
Женщина приехала в Россию в 2022 году. Она является гражданкой Германии с 1995 года. В апреле 2026 года с ней связался человек «с выраженным украинским акцентом» и предложил высокооплачиваемую работу. Женщина согласилась.
9 апреля куратор поручил ей доставить сумку на один из объектов правоохранительных органов. В сумке находилось взрывное устройство.
Его в рюкзаке обнаружили специалисты-взрывотехники, впоследствии бомбу обезвредили. Мощность взрывчатки составила 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, СВУ также было оснащено поражающими элементами. По сведениям ФСБ, привести устройство в действие должен был дистанционно гражданин одной из стран Центральной Азии 1997 года рождения, при этом сама женщина должна была погибнуть.
В ФСБ добавили, что гражданка Германии была вовлечена в преступную деятельность и длительное время использовалась в качестве так называемого дропа в мошеннических схемах против российских граждан.
Дроп — это человек, который добровольно или под давлением предоставляет свои банковские карты, счета, личные данные или даже физически получает и переводит деньги третьим лицам, фактически участвуя в незаконных финансовых схемах.
Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. В ведомстве предупредили, что все лица, сотрудничающие с украинскими спецслужбами, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы.
В конце марта ФСБ уже сообщала о предотвращении теракта в Ставрополье — тогда злоумышленник погиб при дистанционном подрыве устройства куратором.
