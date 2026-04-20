В Пятигорске ФСБ задержала смертницу с бомбой в рюкзаке. Видео

Из видео, опубликованного ФСБ, следует, что ее сообщник приехал в Россию в 2012 году. В апреле 2026 года он познакомился в интернете с представителем организации «Исламское государство» (ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в России), затем присягнул им на верность. По приказу он приехал в Пятигорск, чтобы взорвать смертницу с бомбой в рюкзаке. Свою вину мужчина признал.