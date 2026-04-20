Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП «буханки» с Mercedes случилось на трассе под Волгоградом

Авария произошла 19 апреля на 235-м километре трассы «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская».

Страшная авария унесла жизнь человека в Кумылженском районе Волгоградской области. В столкновении УАЗ-3962 и фуры погиб 62-летний мужчина.

«ДТП произошло в 10 утра воскресенья, 19 апреля. На 235-м километре трассы “Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская” водитель УАЗ при съезде с главной дороги на второстепенную не предоставил преимущество в движении грузовику Mercedes», — поясняют в пресс-службе регионального полицейского главка.

При столкновении мужчина, находившийся за рулём «буханки» получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался до того, как на место происшествия приехала бригада скорой.

Ранее сообщалось, что 10 человек пострадали в ДТП в субботу, 18 апреля, двое из них — подростки.