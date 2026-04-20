Смертельное ДТП «буханки» с Mercedes случилось на трассе под Волгоградом

Страшная авария унесла жизнь человека в Кумылженском районе Волгоградской области. В столкновении УАЗ-3962 и фуры погиб 62-летний мужчина.
«ДТП произошло в 10 утра воскресенья, 19 апреля. На 235-м километре трассы “Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская” водитель УАЗ при съезде с главной дороги на второстепенную не предоставил преимущество в движении грузовику Mercedes», — поясняют в пресс-службе регионального полицейского главка.
При столкновении мужчина, находившийся за рулём «буханки» получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался до того, как на место происшествия приехала бригада скорой.
Ранее сообщалось, что 10 человек пострадали в ДТП в субботу, 18 апреля, двое из них — подростки.