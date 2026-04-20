300 кг некачественных овощей сняли с продажи в Нижегородской области

По итогам проверок за первый квартал 2026 года в Нижегородской области из оборота изъяли почти 300 килограммов плодоовощной продукции. Нарушения выявили специалисты регионального управления Роспотребнадзора в ходе планового контроля качества и безопасности продуктов.
Всего за три месяца эксперты исследовали 383 пробы овощей и фруктов. Большая часть проверок касалась санитарно-химических показателей, также продукцию тестировали на микробиологию и паразитов. Лабораторные анализы показали, что подавляющее большинство образцов соответствует нормам: опасных веществ, ГМО и радиации не обнаружено.
Тем не менее часть продукции оказалась с нарушениями. Речь идёт о неправильных условиях хранения, истёкших сроках годности, а также отсутствии маркировки, которая позволяет отследить происхождение товара. В отдельных случаях лабораторные исследования подтвердили несоответствие требованиям техрегламентов.
По итогам проверок виновных привлекли к административной ответственности, а предпринимателям выдали предписания устранить нарушения. Ситуация остаётся на контроле надзорного ведомства.