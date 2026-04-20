В Красноярске 25 апреля пройдет общегородской субботник

В Красноярске 25 апреля пройдет весенний общегородской субботник. В мэрии напомнили, что мероприятие запускает двухмесячную акцию благоустройства.
По традиции будут убирать берега рек, зеленые зоны, а также неблагоустроенные территории и так называемые неразграниченные участки (их по разным причинам не могут включить в план регулярной уборки).
Главная цель субботника — навести чистоту после зимы. Каждую неделю во всех районах в течение этих двух месяцев будут проводиться санитарные пятницы. В городе помоют памятники, подготовят к запуску фонтаны, отремонтируют уличную мебель, автобусные остановки, дорожные знаки и так далее.
Принять участие в субботнике могут все желающие. Подскажут фронт работы, а также при необходимости помогут с инвентарем специалисты районных администраций — обратиться к ним можно через социальные сети.
В 2026 году впервые субботник пройдет одновременно на всей территории большого Красноярска.
