25 апреля в Красноярске пройдет масштабный весенний субботник

25 апреля, в субботу, впервые на территории большого Красноярска пройдет масштабная уборка, напомнили в мэрии. Жители приведут в порядок берега рек, зеленые зоны и участки, которые не входят в план регулярной уборки. Участвовать в субботнике могут все желающие: можно объединиться коллективами или соседями, присоединиться к активистам. За помощью с инвентарем и вывозом мусора можно обращаться в районные администрации, в том числе через соцсети. Весенняя общегородская уборка проходит в рамках весеннего двухмесячника «За чистый город, чистую Сибирь!» и в один день с Всероссийским субботником. Также экологическая акция стала частью недели субботников «Мы за чистоту» от общероссийского движения «Экосистема» в рамках нацпроекта «Дети и молодёжь». Мероприятия приурочены к Году единства народов России и направлены на объединение жителей страны и формирование экологической культуры. Добавим, весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению стартовал в Красноярске 6 апреля и продлится до 3 мая. Кроме субботника еженедельно проходят санитарные пятницы.