Волгоградский губернатор объявил о новых проектах для водных объектов в 2026 году

В Волгоградской области продолжается большая работа по улучшению состояния рек и озер. Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил новые задачи по оздоровлению водных объектов Волго-Донского бассейна на 2026 год, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Это произошло после совещания с Заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Патрушевым.
Особое внимание уделяют Волго-Ахтубинской пойме. Это уникальный биосферный заповедник ЮНЕСКО и природный парк, который сильно влияет на жизнь людей в Волгоградской области и других регионах. За прошедшие годы в акватории Волжского бассейна, особенно в пойме, а также в Донском бассейне, уже проделали большую работу. Восстановили многие водные объекты и построили водопропускные сооружения.
Андрей Бочаров отметил, что благодаря этой работе значительно повысили уровень обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Большая часть ее объектов теперь работает в естественном режиме. В 2025 году начался новый шестилетний этап. Планируют построить еще 62 водопропускных сооружения и расчистить 116 километров рек, ериков и озер.
Губернатор озвучил масштабные планы. Например, предстоит восстановить гидрологический режим реки Иловля на протяжении примерно 32 километров. Реализуют второй этап расчистки реки Медведица. Активно продолжат работу на территории Волго-Ахтубинской поймы и выполнят ряд других проектов.
Некоторые работы уже стартовали в 2025 году и продолжаются сейчас. Среди них — второй этап расчистки реки Медведица и строительство гидротехнических сооружений. В 2026 году регион начнет новые проекты, включая расчистку реки Торгун в Волжском бассейне.