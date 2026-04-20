Майские праздники в Башкирии: как жители республики будут работать и отдыхать

Тем, кто выйдет на работу 1 мая по графику или вахте, положена двойная оплата труда — согласно статье 153 Трудового кодекса. Привлечь к работе сотрудника, для которого 1, 2 и 3 мая являются выходными, можно только с его письменного согласия — за исключением случаев, предусмотренных статьей 113 ТК РФ. За работу в праздник полагается двойная оплата или дополнительный день отдыха. Без приказа и письменного согласия работник вправе отказаться выйти в свой выходной.