Майские праздники в Башкирии: как жители республики будут работать и отдыхать

ГИТ Башкирии объяснила порядок работы и отдыха в майские праздники.

Источник: Комсомольская правда

Гострудинспекция Башкирии получает вопросы от жителей о майских праздниках — в этом году они короче обычного. Заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова рассказала, как отдыхают работники с разным графиком и на сколько дней продлевается отпуск.

В этом году 1 мая выпало на пятницу. Работники на «пятидневке» отдыхают 1, 2 и 3 мая. У тех, кто работает шесть дней в неделю, выходными станут 1 и 3 мая. Рабочий день 30 апреля, в четверг, сократится на один час.

Если сотрудник уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск, из числа календарных дней исключается только 1 мая — значит, отпуск продлевается на один день.

Тем, кто выйдет на работу 1 мая по графику или вахте, положена двойная оплата труда — согласно статье 153 Трудового кодекса. Привлечь к работе сотрудника, для которого 1, 2 и 3 мая являются выходными, можно только с его письменного согласия — за исключением случаев, предусмотренных статьей 113 ТК РФ. За работу в праздник полагается двойная оплата или дополнительный день отдыха. Без приказа и письменного согласия работник вправе отказаться выйти в свой выходной.