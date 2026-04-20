В Крымском онкодиспансере появился уникальный томограф

СИМФЕРОПОЛЬ. 20 апр — РИА Новости Крым. В Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере им. В. М. Ефетова введен в эксплуатацию уникальный для региона специализированный компьютерный томограф. Об этом сообщил врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики в керченском филиале Крымского республиканского онкодиспансера Кирилл Строков.

Источник: РИА "Новости"

Оборудование стоимостью более 95 млн рублей закуплено за счет средств бюджета Республики Крым. Еще свыше 10 млн рублей было выделено на капитальный ремонт помещения для его установки.

рассказал Строков

Он пояснил, что уникальность нового томографа заключается в том, что помимо стандартной диагностической функции, он оснащен аппаратно-программным комплексом для топометрической подготовки пациентов к лучевой терапии. Кроме того, у него есть специализированный модуль для забора тканей для последующего гистологического исследования опухолей любой локализации.

Это самый передовой, самый современный компьютерный томограф в Крыму, который есть на данный момент. Позволяет делать биопсию в сложных локализациях — легких, забрюшинной области, позвоночнике. Такого больше никто не делает.

отметил Строков

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В. М. Ефетова было обновлено более 50 единиц диагностического и лечебного оборудования. Среди них — аппарат для брахитерапии, который впервые в республике позволил применять современный метод лечения рака предстательной железы, а также специализированный компьютерный томограф для планирования лучевой терапии.

