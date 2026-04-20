В Крымском онкодиспансере появился уникальный томограф

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В. М. Ефетова было обновлено более 50 единиц диагностического и лечебного оборудования. Среди них — аппарат для брахитерапии, который впервые в республике позволил применять современный метод лечения рака предстательной железы, а также специализированный компьютерный томограф для планирования лучевой терапии.