В Одинцово у 38 воспитанников детсада подтвердили кишечную инфекцию

В детском саду № 23 в Одинцово зафиксированы случаи острой кишечной инфекции у 38 детей, из них восемь госпитализированы.

Источник: РБК

В детском саду № 23 в Одинцово зафиксированы случаи острой кишечной инфекции у 38 детей, из них восемь госпитализированы. У двоих воспитанников подтвержден сальмонеллез, при этом один ребенок уже выписан, сообщила администрация городского округа.

«Параллельно в детском саду проведена полная дезинфекция. С родителями проведена встреча, даны разъяснения по текущей обстановке и дальнейшим действиям», — говорится в сообщении.

В учреждении провели проверку помещений и пищеблока: взяты пробы продуктов, воды, а также смывы с поверхностей и оборудования. Анализы всех сотрудников пищеблока показали отсутствие возбудителя сальмонеллеза. Питание в саду обеспечивает муниципальное предприятие «Доброе кафе», нарушений по линии производственного контроля не выявлено.

По предписанию Роспотребнадзора работа групп была временно приостановлена. Детсад возобновил работу в понедельник, сейчас детей допускают только при наличии медсправки.

Ранее в СК сообщили, что 9 апреля 27 воспитанников одного из детсадов в Одинцово в возрасте от двух до семи лет обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации РЕН ТВ, еще с середины марта у детей начали фиксировать симптомы, а к середине апреля были подтверждены случаи сальмонеллеза.

