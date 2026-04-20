В Омске утвердили новые нормы учебной нагрузки для старшеклассников

Стандарт установлен для всех регионов.

Источник: Om1 Омск

Министерство просвещения России утвердило объем учебной нагрузки для старшеклассников. Новые нормы будут действовать во всех школах, в том числе в Омске и Омской области.

Как сообщил РИА Новости руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, федеральный образовательный стандарт устанавливает границы общего количества учебных часов для 10−11 классов. За два года обучения школьники должны освоить от 2312 до 2516 часов.

По словам эксперта, такой диапазон связан с режимом учебной недели. Минимальный объем соответствует пятидневке с нагрузкой до 34 часов в неделю. Максимальный — для школ с шестидневной учебной неделей, где занятия могут достигать 37 часов в неделю.