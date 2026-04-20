В Минусинске мужчину осудят за покушение на убийство 28-летней давности

В Минусинске 58-летнего жителя Шушенского будут судить за покушение на убийство, совершенное в сентябре 1997 года. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
Почти три десятилетия назад в одном из подъездов многоквартирного дома в Минусинске 24-летний местный житель подвергся вооруженному нападению. Неизвестный подкараулил молодого человека у входа и открыл огонь из пистолета-пулемета «Шпагина». Роковую развязку тогда предотвратили заклинившее орудие и быстрая реакция жертвы. Парень смог добраться до квартиры и дождаться помощи, несмотря на ранение.
Пули задели руку. Потерпевший прошел долгий путь восстановления, ему чудом удалось избежать ампутации. Так как молодой человек не разглядел нападавшего в темноте подъезда, поиски злоумышленника затянулись. Выйти на след преступника правоохранителям удалось только спустя годы и благодаря координирующей роли прокуратуры.
«События происходили на фоне криминальных разборок тех лет. Потерпевший занимался предпринимательством, а конфликт возник с другим бизнесменом, который держал обвиняемого водителем — или, как было принято тогда, телохранителем», — выяснили в ведомстве.
Стрелок позже показал, что решил действовать по собственной инициативе: избавить своего патрона и себя от назревающих проблем, не посвящая никого в свои планы. За время расследования он уже успел получить новые сроки, в том числе за убийство.
Сейчас дело направлено в суд. Обвинение, утвержденное прокурором, квалифицировано как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
