В архангельской Высшей школе рыболовства прошел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся в Высшей школе рыболовства и морских технологий Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.
Сотрудники учебного заведения рассказали выпускникам школ и их родителям об особенностях приемной кампании этого года. Они также провели обзорную экскурсию по аудиториям, показали учебные тренажеры и организовали мастер-классы для приобщения к профессиям на практике. Обучение в Высшей школе рыболовства и морских технологий САФУ ведется по программам среднего профессионального образования по направлениям «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и другим.
В учебном заведении также можно получить высшее образование по программе «Водные биоресурсы и аквакультура». Как рассказал директор Высшей школы рыболовства и морских технологий Александр Чекалин, важной частью образовательного процесса является учебная и производственная практика. Он подчеркнул, что студенты набираются опыта на судах различных типов по всему миру, а также на береговых предприятиях.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.