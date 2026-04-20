В архангельской Высшей школе рыболовства прошел день открытых дверей

Сотрудники учебного заведения рассказали выпускникам школ и их родителям об особенностях приемной кампании этого года. Они также провели обзорную экскурсию по аудиториям, показали учебные тренажеры и организовали мастер-классы для приобщения к профессиям на практике. Обучение в Высшей школе рыболовства и морских технологий САФУ ведется по программам среднего профессионального образования по направлениям «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и другим.