Калининградца уговорили погасить крупный долг, с которым он не был согласен

Калининградские приставы добились от гражданина погашения крупной задолженности по алиментам, с размером которой он был не согласен.
В УФССП России по Калининградской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина.
Индивидуальный предприниматель в Калининграде регулярно платил алименты — с его сетов списывались деньги, четвертая часть доходов на содержание сына 2012 года рождения. Но судебные приставы получили дополнительные сведения о доходах калининградца. Тогда задолженность пересчитали и оказалось, что алиментный долг составляет 2,5 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области, горожанин не согласился с такой суммой и попытался оспорить ее в суде. Суд встал в итоге на сторону приставов и обязал мужчину расстаться с деньгами.