В Ленобласти ученики агротехкласса посетили практическое занятие в вузе

Ученики агротехкласса школы № 1 поселка Войсковицы Ленинградской области побывали на практическом занятии в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины. Такие классы открывают по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном агентстве АПК.
Занятие провела доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Светлана Макавчик. Школьники узнали о роли микроорганизмов в сельскохозяйственном производстве: от полезных продуцентов силоса, кисломолочных продуктов и антибиотиков до возбудителей болезней животных. Также ребята самостоятельно приготовили микроскопические препараты молочнокислых стрептококков, бифидобактерий и лактобактерий, а затем изучили их морфологические свойства под микроскопом.
Такое занятие позволило не только закрепить теоретические знания, но и получить реальное представление о повседневной работе ветеринарного специалиста в области лабораторной диагностики. Практическое погружение в специальность формирует осознанный интерес детей к ветеринарной медицине и биологическим наукам.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.