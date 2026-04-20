Шансов на создание Палестинского государства всё меньше — Лавров

Перспективы создания Палестинского государства становятся всё более туманными. Такое мнение на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости в понедельник, 20 апреля.
«Полный застой, который усугубляет трагедию палестинского народа, и в Газе, и на Западном берегу реки Иордан. Шансов, если смотреть на карту географическую, на создание Палестинского государства становится всё меньше», — считает министр.
Владимир Путин заявлял, что Россия не возражала бы, если бы 1 млрд долларов из её замороженных активов перечислили в «Совет мира» для помощи Палестине.
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.