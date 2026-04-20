Мужчину из Шушенского будут судить за покушение на убийство 28 лет назад

58-летний мужчина из пгт Шушенское отправится под суд за попытку убийства, предпринятую 28 лет назад.
Как рассказали в прокуратуре, в сентябре 1997 обвиняемый атаковал 24-летнего жителя Минусинска в подъезде многоквартирного дома, открыв огонь из пистолета-пулемета «Шпагина». Мужчина стрелял почти в упор, пули зацепили руку. Но довести план до конца злоумышленнику не удалось. Оружие заклинило, и потерпевший, быстро среагировав, добрался до квартиры и дождался помощи.
В темноте молодой человек не разглядел лица нападавшего, но спустя некоторое время узнал от блюстителей порядка, кем он мог быть. Оказалось, минусинец даже не был знаком с агрессором лично.
Потерпевшему чудом удалось избежать ампутации конечности. «История на долгие годы ушла в тень, однако спустя время благодаря координирующей роли прокуратуры удалось восстановить события и выйти на причастного к покушению. События происходили на фоне криминальных разборок тех лет», — рассказали в ведомстве, уточнив, что молодой минусинец занимался бизнесом и был в конфликте с предпринимателем, у которого обвиняемый тогда работал водителем и телохранителем.
Позже выяснилось, что нападавший решил «убрать» конкурента шефа по собственной инициативе. Пока шло расследование, мужчина не раз побывал в тюрьме — в том числе, за убийство.
Дело о покушении направлено в Минусинский городской суд.