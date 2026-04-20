Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» впервые пройдёт в Нижнем Новгороде

Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проводится с 2009 года и является ключевой площадкой для обсуждения развития российского финансового рынка. В 2025 году форум стартовал в Санкт-Петербурге, прошел в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре и завершился традиционной встречей международного уровня в столице России. В прошлом году мероприятия посетили более 5 тысяч участников. В 2026 году серия региональных форумов была перезапущена в новом, расширенном формате. Мероприятия в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, которые состоялись в феврале и марте, собрали около полутора тысяч гостей.