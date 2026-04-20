Прокуратура через суд добилась компенсации за лекарство для тяжелобольной жительницы Черняховска

Прокуратура Черняховска проверила обращение местной жительницы, имеющей тяжёлое хроническое заболевание. По рекомендации медучреждения женщине назначили дорогостоящий лекарственный препарат для постоянного применения.
Однако с января 2025 года она не получала лекарство бесплатно и была вынуждена покупать его за собственные средства. Прокурор обратился в суд.
Суд взыскал с регионального министерства здравоохранения в пользу заявительницы 33,2 тысячи рублей — сумму, потраченную на приобретение препарата. Исполнение решения суда поставлено на контроль.