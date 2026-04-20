Прокуратура через суд добилась компенсации за лекарство для тяжелобольной жительницы Черняховска

Источник: Янтарный край

Прокуратура Черняховска проверила обращение местной жительницы, имеющей тяжёлое хроническое заболевание. По рекомендации медучреждения женщине назначили дорогостоящий лекарственный препарат для постоянного применения.

Однако с января 2025 года она не получала лекарство бесплатно и была вынуждена покупать его за собственные средства. Прокурор обратился в суд.

Суд взыскал с регионального министерства здравоохранения в пользу заявительницы 33,2 тысячи рублей — сумму, потраченную на приобретение препарата. Исполнение решения суда поставлено на контроль.