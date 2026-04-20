В Москве запустили производство микрофокусных рентгеновских устройств

Устройства применяются для компьютерной 3D-томографии и 2D-рентгенографии металлов, керамики, полимеров, композитов и легких сплавов. Его точность составляет до двух микрон, это в 20−40 раз тоньше человеческого волоса. Разработку и выпуск наладила компания «Диагностика-М», которая освоила производство разборных микрофокусных источников рентгеновского излучения моделей РРТ-160 и РРТ-225.