В Москве запустили производство микрофокусных рентгеновских устройств

Первые в России микрофокусные рентгеновские устройства начали производить в особой экономической зоне «Технополис Москва» в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Устройства применяются для компьютерной 3D-томографии и 2D-рентгенографии металлов, керамики, полимеров, композитов и легких сплавов. Его точность составляет до двух микрон, это в 20−40 раз тоньше человеческого волоса. Разработку и выпуск наладила компания «Диагностика-М», которая освоила производство разборных микрофокусных источников рентгеновского излучения моделей РРТ-160 и РРТ-225.
В основе каждого изделия лежат собственные научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Это позволяет создавать уникальные программно-аппаратные решения для машиностроения, авиакосмической отрасли и электронной промышленности. Оборудование производителя используется в аэропортах, на вокзалах, стадионах, в таможенных службах и метро.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.