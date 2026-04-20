Юрий Шалабаев назвал бесовщиной пожар на нижегородском кладбище

Источник: Живем в Нижнем

Вандалы устроили пожар на одном из нижегородских кладбищ. Причиной возгорания стал поджог мусорных баков. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев в телеграм-канале.

Как стало известно, участок кладбища у леса стал приобрел популярность у любителей погонять на мопедах. Молодые люди ранее уже поджигали там баки, но в этот раз пламя с мусора перекинулось на землю и повредило места захоронения.

Сотрудники кладбища успели быстро среагировать, поэтому огонь не принес еще большего ущерба.

«Сюда приходят помолчать или поговорить о своём, принести цветы, прибраться на могиле… Но для лишенных ума и сострадания нет ничего святого. Бесовщина в чистом виде. Но, надеюсь, не всё потеряно в их душах, и это мракобесие прекратится», — написал Юрий Шалабаев.

Сейчас власти готовят заявление в полицию. Кроме того, планируется установить новые камеры видеонаблюдения.

Напомним, 40 000 «квадратов» сухой травы сгорело в Нижегородской области за сутки.