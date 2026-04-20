Офицер из Ростовской области вытащил тонущего подростка и получил медаль Береста

В декабре 2022 года офицер гулял недалеко от дома и услышал крики о помощи с водоема. Несколько подростков пытались достать из воды товарища, который провалился под лед. Мужчина мгновенно принял решение. Он осторожно подполз к краю полыньи, схватил тонущего мальчика за руку и вытащил его на поверхность. После этого вызвал скорую и помог подростку добраться домой.