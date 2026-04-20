Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер из Ростовской области вытащил тонущего подростка и получил медаль Береста

Услышал крики, подполз к полынье и спас мальчика: ростовского офицера наградили медалью Береста.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области капитана Вооруженных сил РФ наградили медалью Алексея Береста за спасение тонущего мальчика. Об этом говорится на сайте донского правительства.

В декабре 2022 года офицер гулял недалеко от дома и услышал крики о помощи с водоема. Несколько подростков пытались достать из воды товарища, который провалился под лед. Мужчина мгновенно принял решение. Он осторожно подполз к краю полыньи, схватил тонущего мальчика за руку и вытащил его на поверхность. После этого вызвал скорую и помог подростку добраться домой.

Документы на награждение были подготовлены еще в 2023 году, но вручить медаль сразу не смогли по определенным причинам.

Отметим, что медаль имени Алексея Береста учредили в 2021 году. Ее получают за подвиги в условиях риска для жизни.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!