Офицер из Ростовской области вытащил тонущего подростка и получил медаль Береста

В Ростовской области капитана Вооруженных сил РФ наградили медалью Алексея Береста за спасение тонущего мальчика. Об этом говорится на сайте донского правительства.
В декабре 2022 года офицер гулял недалеко от дома и услышал крики о помощи с водоема. Несколько подростков пытались достать из воды товарища, который провалился под лед. Мужчина мгновенно принял решение. Он осторожно подполз к краю полыньи, схватил тонущего мальчика за руку и вытащил его на поверхность. После этого вызвал скорую и помог подростку добраться домой.
Документы на награждение были подготовлены еще в 2023 году, но вручить медаль сразу не смогли по определенным причинам.
Отметим, что медаль имени Алексея Береста учредили в 2021 году. Ее получают за подвиги в условиях риска для жизни.
