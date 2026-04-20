Расписание автобусного маршрута № 9 изменили в Нижнем Новгороде

Расписание автобусного маршрута № 9 изменено в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня, сообщается в группе «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» в социальной сети.
Теперь первое отправление с конечной остановки «Красное Сормово» будет осуществляться в 05:30, последнее останется прежним — в 22:10. Первое и последнее отправления с конечной остановки «Улица Космическая» осталось без изменений — в 05:40 и в 23:30 соответственно.
«Кроме этого, расписание маршрута № 9 синхронизировано с режимами работы маршрутов 74 и 24, чтобы снизить интервалы между автобусами для улучшения транспортного обслуживания жителей Сормовского и Московского районов», — рассказали в ЦРТС.
