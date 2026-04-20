В преддверии цунами на «Фукусиме» не обнаружено каких-либо отклонений

На обеих японских атомных электростанциях «Фукусима» сегодня не обнаружено каких-либо отклонений от нормы, сообщает Kyodo.
Речь идет об АЭС «Фукусима-1» («Даити») и «Фукусима-2» («Дайни»).
Ранее в Японии предупредили об угрозе цунами высотой до 3 м. Предупреждение действует для северо-восточных регионов страны — Иватэ, Аомори, Мияги и юга Хоккайдо после сильного землетрясения магнитудой 7,5 у побережья префектуры Иватэ.
Авария на АЭС «Фукусима» произошла 11 марта 2011 года в результате землетрясения и цунами. Из-за опасений, связанных с возможностью масштабного радиоактивного выброса власти объявили массовую эвакуацию из зоны в радиусе 20 км от АЭС. В апреле того же года уровень опасности был повышен с пятого до максимального седьмого, что поставило инцидент на «Фукусиме-1» в один ряд с катастрофой на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Однако произошедшее не достигло масштабов событий в СССР, в частности лишь в сентябре 2018 года японские власти подтвердили смерть одного работника АЭС от рака легких, развившегося на фоне облучения.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.