1,2 млн рублей взыскали с богородского предприятия за загрязнение реки Рязанка

Сооружения водоканала перестали справляться со своими задачами.

Источник: Нижегородская правда

В Богородске предприятие нанесло реке Рязанка ущерб на сумму более 1,2 рублей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В 2024 году надзорное ведомство провело внеплановую проверку деятельности МУП «Управление водоканализационного хозяйства» в Богородске. Тогда специалисты обнаружили, что очистные сооружения водоканала, установленные еще в 1978 году, перестали справляться со своими задачами.

Кроме того, у предприятия отсутствовало решение о предоставлении реки Рязанка в пользование. Правила эксплуатации водоохранных сооружений были нарушены. Отбор проб сточной воды выявил превышения нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ.

В результате предприятие привлекли к административной ответственности. Специалисты Росприроднадзора рассчитали, что ущерб реке Рязанка составил более 1,2 млн рублей, однако нарушитель отказался возмещать сумму добровольно.

Суд поддержал решение надзорного ведомства и обязал предприятие возместить всю сумму вреда. Решение вступило в законную силу.

Суд поддержал решение надзорного ведомства и обязал предприятие возместить всю сумму вреда. Решение вступило в законную силу.