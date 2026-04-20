1,2 млн рублей взыскали с богородского предприятия за загрязнение реки Рязанка

В Богородске предприятие нанесло реке Рязанка ущерб на сумму более 1,2 рублей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
В 2024 году надзорное ведомство провело внеплановую проверку деятельности МУП «Управление водоканализационного хозяйства» в Богородске. Тогда специалисты обнаружили, что очистные сооружения водоканала, установленные еще в 1978 году, перестали справляться со своими задачами.
Кроме того, у предприятия отсутствовало решение о предоставлении реки Рязанка в пользование. Правила эксплуатации водоохранных сооружений были нарушены. Отбор проб сточной воды выявил превышения нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ.
В результате предприятие привлекли к административной ответственности. Специалисты Росприроднадзора рассчитали, что ущерб реке Рязанка составил более 1,2 млн рублей, однако нарушитель отказался возмещать сумму добровольно.
Суд поддержал решение надзорного ведомства и обязал предприятие возместить всю сумму вреда. Решение вступило в законную силу.
