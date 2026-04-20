У 22 дзержинцев нашли угрозы здоровью в ходе «ночной» диспансеризации

В рамках профилактического медицинского осмотра, проведенного в вечернее время среди 86 жителей Дзержинска, у 22 человек были обнаружены факторы, потенциально угрожающие их здоровью. К ним относятся повышенные показатели глюкозы и холестерина в крови, а также подозрения на опухолевые образования в молочных железах. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Для женщин в рамках обследования проводился забор мазков для цитологического анализа с целью выявления атипичных клеток, а мужчинам назначался анализ крови на определение уровня простат-специфического антиген.
Несмотря на скептическое отношение некоторых людей к возможности проведения диспансеризации в вечерние часы, эта практика имеет свои преимущества. Вечернее время предоставляет больше личной свободы и способствует лучшей психологической сосредоточенности на вопросах собственного здоровья.
Исследование, проведенное аналитиками «Актион охраны труда», показало, что 64% россиян не используют предоставленные им оплачиваемые выходные дни для прохождения медицинских обследований. Только 19% респондентов регулярно берут такой день для посещения врачей, в то время как 2% граждан столкнулись с отказом работодателя в предоставлении подобной возможности.
Ранее нижегородских врачей отметили на федеральном уровне.