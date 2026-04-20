У 22 дзержинцев нашли угрозы здоровью в ходе «ночной» диспансеризации

В рамках профилактического медицинского осмотра, проведенного в вечернее время среди 86 жителей Дзержинска, у 22 человек были обнаружены факторы, потенциально угрожающие их здоровью. К ним относятся повышенные показатели глюкозы и холестерина в крови, а также подозрения на опухолевые образования в молочных железах. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».