В Межвузовском кампусе в Уфе прошла Неделя космоса

Неделя космоса состоялась в Уфимском Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра. Цикл мероприятий прошел при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
Участниками стали более 300 школьников, студентов и отраслевых экспертов. На мероприятии член Федерации космонавтики России и руководитель уфимской космошколы Алексей Алликас провел лекцию «От мечты до первого спутника». Также он рассказал о жизнеобеспечении на МКС, влиянии факторов космического полета на организм человека и психологических аспектах длительной изоляции в контексте будущих межпланетных миссий.
Практическая часть «Недели космоса» была направлена на развитие прикладных навыков и междисциплинарного взаимодействия. Например, в ходе мастер-класса «Мода будущего» дизайнеры и технологи представили концепции одежды для освоения других планет. На интенсиве «Космическая инженерная миссия» участники моделировали сложные технические процессы в виртуальной реальности, управляли виртуальными системами и решали инженерные задачи в условиях, приближенных к космическим.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.