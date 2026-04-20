Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Платные парковки в Калининграде: месячный абонемент обойдётся в 2480 рублей, деньги не возвращают

Источник: Янтарный край

Администрация Калининграда подготовила изменения о введении резидентских абонементов на платных парковках, стоимостью в 2480 рублей на 30 дней. Действовать абонемент будет в будние дни с 8:00 до 19:00. В остальное время парковки бесплатны для всех.

Впрочем, парковаться придётся пока только на некоторых стоянках, список которых администрация утвердит отдельно. Но предположительно речь идёт о тех, что расположены на улицах Гайдара, Генерал-лейтенанта Озерова, Ленинском проспект (за Театром эстрады), Железнодорожной, а также Московском проспекте (93−97) и улице Согласия (у ДС «Янтарный»).

Абонемент привяжут к госномеру автомобиля. Оформление обещают организовать через мобильное приложение. Однако вернуть деньги за неиспользованный период или перенести их на другой срок нельзя.

