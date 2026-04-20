Платные парковки в Калининграде: месячный абонемент обойдётся в 2480 рублей, деньги не возвращают

Администрация Калининграда подготовила изменения о введении резидентских абонементов на платных парковках, стоимостью в 2480 рублей на 30 дней. Действовать абонемент будет в будние дни с 8:00 до 19:00. В остальное время парковки бесплатны для всех.
Впрочем, парковаться придётся пока только на некоторых стоянках, список которых администрация утвердит отдельно. Но предположительно речь идёт о тех, что расположены на улицах Гайдара, Генерал-лейтенанта Озерова, Ленинском проспект (за Театром эстрады), Железнодорожной, а также Московском проспекте (93−97) и улице Согласия (у ДС «Янтарный»).
Абонемент привяжут к госномеру автомобиля. Оформление обещают организовать через мобильное приложение. Однако вернуть деньги за неиспользованный период или перенести их на другой срок нельзя.