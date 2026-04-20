Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медузы Черного моря могут оказаться живым биофильтром для побережья

Медуз Черного моря проверят на роль природного фильтра.

Источник: Комсомольская правда

Ученые из двух ведущих крымских институтов объединили усилия, чтобы проверить необычную теорию: способны ли черноморские медузы очищать прибрежные воды от последствий человеческой деятельности.

Совместная экспедиция проходила на борту научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий». В работе участвовали ихтиологи из Института биологии южных морей РАН (ИнБЮМ) и специалисты по гидрохимии из Морского гидрофизического института РАН (МГИ).

Главная цель — выяснить, может ли масса скоплений медуз естественным образом смягчать негативный эффект от сброса бытовых сточных вод вблизи береговой линии. Иными словами, ученые проверяют гипотезу о том, что студенистые обитатели моря работают как природный фильтр, передают наши коллеги из kubnews.ru.

Как сообщили в пресс-службе ФИЦ ИнБЮМ, начальник экспедиции, кандидат биологических наук Александр Мельник (руководитель лаборатории биолюминесценции) пояснил, что исследования носят междисциплинарный характер: биологи и химики работают в связке, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о фильтрующей роли биомассы медуз в прибрежной зоне.

Результаты эксперимента пока не обнародованы, но сама гипотеза уже привлекает внимание — если она подтвердится, это может изменить взгляд на роль медуз в экосистеме Черного моря.