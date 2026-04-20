Ветеран СВО стал победителем в компетенции «Оператор БПЛА» Чемпионата «Абилимпикс»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подвели итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Соревнования проходили с 14 по 17 апреля 2026 года сразу на 15 площадках по всему краю. Участники демонстрировали мастерство в десятках компетенций — и доказывали, что настоящие достижения не знают границ!
Победа в компетенции «Оператор БПЛА» досталась ветерану СВО, командиру штурмового взвода Елисею Обедину. Он ушёл на фронт по контракту вместе с товарищами и за успешное выполнение задач во время штурмов был награждён медалью «За отвагу».
Участие в «Абилимпиксе» для Елисея — это не просто соревнование, а возможность заявить о себе как о профессионале высокого уровня. Его история — яркий пример того, как сила духа и стремление к развитию помогают двигаться вперёд, несмотря на трудности, отметили в региональном фонде «Защитники Отечества».