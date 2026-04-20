В Красноярске начали масштабный ремонт улицы Авиаторов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе начался ремонт улицы Авиаторов. Работы стартовали в выходные и охватывают участок протяженностью 3,16 км — от Октябрьского моста до путепровода на Северном шоссе. Подрядчиком выступает компания «Монтажспецстрой», которая по муниципальному контракту обновит всю проезжую часть.
На текущем этапе ведется демонтаж бортового камня в районе путепровода и улицы Октябрьской. Перед этим специалисты отфрезеровали асфальт вдоль бордюров, что позволяет ускорить процесс и снизить количество пыли и грязи.
Проект предусматривает полную замену дорожного покрытия в обоих направлениях, установку новых гранитных бордюров вместо старых бетонных, а также улучшение условий для пешеходов. На остановках общественного транспорта полностью заменят основание, чтобы устранить колейность.
Отдельное внимание уделят безопасности движения. В районе ТРЦ «Планета» изменят схему организации движения: левый поворотный шлюз перенесут, оборудовав дополнительные полосы разгона и торможения. Существующий шлюз ликвидируют, а на его месте появится газон.
После завершения демонтажа подрядчик перейдет к установке бордюров и, при благоприятной погоде, к укладке нового асфальта. Работы будут проводиться без полного перекрытия движения — с частичным ограничением по полосам.
Параллельно ремонтные работы идут еще на нескольких улицах города — Маерчака, Пограничников и на проезде от Рязанской до Одесской. В ближайшее время к обновлению добавятся участки на улицах Крупской, Елены Стасовой и 78-й Добровольческой Бригады.
Всего в этом году планируется отремонтировать 25 участков дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели направлено 1,5 млрд рублей. Список объектов сформирован с учетом их износа, интенсивности использования, близости социальных учреждений и обращений жителей, а также согласован с планами модернизации инженерных сетей, напомнили в администрации.