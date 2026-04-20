В Нижегородской области проект «СВОе дело» объединит 189 участников

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в этом году программу разделили на два трека — для начинающих предпринимателей и уже опытных бизнесменов. Он добавил, что наиболее перспективные и интересные проекты начинающих предпринимателей получат также различные виды поддержки. Участники заявили о планах по развитию бизнеса, связанного с автосервисом, бухгалтерскими услугами, бьюти-сферой, организацией глэмпингов, грузоперевозками и психологической помощью.