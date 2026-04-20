В Нижегородской области проект «СВОе дело» объединит 189 участников

Участниками проекта «СВОе дело» в 2026 году станут 189 жителей Нижегородской области. Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в этом году программу разделили на два трека — для начинающих предпринимателей и уже опытных бизнесменов. Он добавил, что наиболее перспективные и интересные проекты начинающих предпринимателей получат также различные виды поддержки. Участники заявили о планах по развитию бизнеса, связанного с автосервисом, бухгалтерскими услугами, бьюти-сферой, организацией глэмпингов, грузоперевозками и психологической помощью.
«На первом этапе все участники проходят общее обучение, где знакомятся с основами предпринимательства, развивают бизнес-компетенции на семинарах и работают с руководителями предприятий региона. Дальше программа разделяется. Для новичков предусмотрены бизнес-игры в муниципалитетах. Это возможность проработать идеи и подготовиться к запуску собственного дела. Действующие предприниматели пройдут обучение по “упаковке” бизнеса во франшизу, изучат инструменты масштабирования проекта, юридические тонкости, разберут кейсы и научатся презентовать свои идеи», — отметил Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.