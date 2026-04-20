Суд Хабаровска арестовал горожанина за экстремистскую символику в соцсетим

Житель Хабаровска Н. привлечён к административной ответственности за публичное размещение в интернете символики экстремистской организации. По решению Железнодорожного районного суда города мужчина проведёт под арестом 5 суток, сообщает суд по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Согласно материалам дела, в декабре 2020 года Н. разместил на своей странице в социальной сети публикацию с символикой организации, внесённой в реестр экстремистских организаций Министерства юстиции РФ. Нарушение выявили сотрудники Управления ФСБ по Хабаровскому краю в марте 2026 года — по итогам оперативных мероприятий были подготовлены материалы для возбуждения административного дела.
На заседании суда Н. признал факт публикации, но отрицал свою вину. В качестве аргумента он привёл довод о том, что разместил материал до вынесения соответствующего решения Хабаровского краевого суда, которое, по его мнению, противоречит Конституции.
Суд, принимая во внимание отсутствие у нарушителя работы и финансовых средств для оплаты штрафа, назначил наказание в форме административного ареста сроком на 5 суток. Решение суда может быть обжаловано — на текущий момент оно не вступило в законную силу.
