Владимира Бахаря предложили на пост главы Счетной палаты Красноярского края

Источник: Комсомольская правда

20 апреля губернатор Михаил Котюков и председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко выдвинули кандидатуру министра финансов региона Владимира Бахаря на должность руководителя Счетной палаты Красноярского края. Инициативу озвучили на заседании президиума правительства.

Владимир Бахарь родился в 1977 году. Он выпускник Красноярского аграрного университета. Работал на различных должностях, в том числе первым заместителем главы Балахтинского района. Министерство финансов он возглавил в 2013 году.

Счетная палата — ключевой орган финансового контроля в регионе. В обязанности органа входит контроль за расходованием бюджетных средств.

Теперь кандидатуру Владимира Бахаря предстоит утвердить депутатам Законодательного Собрания.