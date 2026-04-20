Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвалида в Черняховске больше года не обеспечивают лекарствами

Прокуратура помогает женщине отсудить деньги, потраченные на покупку препаратов.

Женщину-инвалида в Черняховске больше года не обеспечивают лекарствами. С января 2025 года она не получает препараты и вынуждена приобретать их за счет собственных средств. Сейчас прокуратура Черняховска добивается взыскания в пользу инвалида потраченных денег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У горожанки тяжелое хроническое заболевание, по рекомендации медицинского учреждения ей назначен для постоянного применения дорогостоящий лекарственный препарат. На него женщина потратила уже 33,2 тыс. рублей.