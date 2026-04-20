Женщину-инвалида в Черняховске больше года не обеспечивают лекарствами. С января 2025 года она не получает препараты и вынуждена приобретать их за счет собственных средств. Сейчас прокуратура Черняховска добивается взыскания в пользу инвалида потраченных денег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.