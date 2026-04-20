Вдоль улицы Багратиона в Калининграде высадили 36 деревьев и кустарников. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
Новые растения появились в районе Высокого моста. Там высадили сакуры, яблони, горные сосны и сербскую ель. Саженцы закупил благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь».
«Это вклад в будущее Калининграда. Пусть каждый саженец растёт крепким и сильным, а наш город становится всё уютнее и комфортнее для жизни», — отметила Дятлова.
Ранее вдоль улицы Багратиона вырубили взрослые тополя. Работы провели в рамках «реконструкции зелёных насаждений». Состояние деревьев оценивали как ослабленное.
Отметим, что в 2024 году на этой территории провели благоустройство. Между Высоким мостом и домом № 24 на улице Багратиона уложили деревянный настил. Там также установили светящиеся скамейки, лайтбокс и многоуровневую лавку, обустроили клумбы и высадили деревья.
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой.