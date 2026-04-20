Победители красноярского чемпионата по робототехнике отправятся на международные соревнования

«Для нас поддержка талантов — это вложение в будущее компании, в её кадры. Мы выстроили непрерывную цепочку подготовки: от первого знакомства с инженерными специальностями в школе до целевой подготовки в вузе. Фестиваль “Робосиб”, проекты “Энергия в действии” и “ЭнергоШкола” для школьников, стипендии и стажировки на предприятиях для студентов — наша задача показать молодёжи, что в технических специальностях есть реальная перспектива, и помочь им на пути в профессию. Самые способные выпускники имеют шанс прийти работать к нам», — отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компаний Эн+ и РУСАЛ.