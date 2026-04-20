В Сызранском районе Самарской области прошла «Школа операторов БПЛА»

Профильная смена «Школа операторов БПЛА» состоялась в Сызранском районе Самарской области по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в районной администрации.
Участниками стали 90 учеников 4−9 классов центра образования в поселке Варламово. В течение смены ребята не только изучали теорию и правила безопасности при работе с дронами, но и активно погружались в практику. Они осваивали разные типы летательных аппаратов, учились запускать и приземлять дроны, выполнять базовые и продвинутые маневры, работать с различными датчиками и камерами, а также изучали особенности управления в разных погодных условиях.
Кроме того, были организованы соревнования по пилотированию дронов и в симуляторе. Участники проходили сложные трассы с препятствиями и выполняли точные задания на скорость. Также они проверяли свои способности к быстрому принятию решений в нестандартных ситуациях.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.